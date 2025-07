Steeds meer huishoudens kiezen voor het Geberit toilet bij toiletrenovatie

Waar voorheen het toilet jarenlang onveranderd bleef, kiezen steeds meer huishoudens vandaag de dag voor vernieuwing. Bij toiletrenovaties wordt het klassieke staande toilet regelmatig vervangen door een moderner alternatief: het wandcloset. Binnen die categorie valt één naam bijzonder vaak: het Geberit toilet. Wat ooit gold als een luxe keuze, is nu voor veel mensen een praktische en duurzame optie.

Wat is een Geberit toilet?

Geberit is een Zwitsers merk dat al ruim 150 jaar actief is op het gebied van sanitair. Het bedrijf staat vooral bekend om zijn innovatieve spoelsystemen en strak ontworpen wandclosetten. Een Geberit toilet is doorgaans een hangend model met een ingebouwd spoelreservoir — dat wil zeggen: het waterreservoir zit netjes weggewerkt achter de muur. Alleen het bedieningspaneel en het toilet zelf zijn zichtbaar.

Daarnaast beschikken veel modellen over een spoelrandloos ontwerp, wat zorgt voor meer hygiëne en eenvoudiger onderhoud. Ook waterbesparing is een belangrijk thema. Dankzij dubbele spoelknoppen en geavanceerde techniek gebruiken Geberit toiletten minder water per spoelbeurt dan veel traditionele modellen.

Waarom maken mensen deze overstap?

Voor veel mensen is comfort en hygiëne de hoofdreden om het toilet te vernieuwen. In oudere woningen is het toilet vaak al jaren niet aangepakt. Een nieuwe vloer of frisse tegels zijn mooi, maar een oud toilet steekt daar dan vaak schril tegen af. Bovendien willen mensen in toenemende mate een toiletruimte die niet alleen mooi oogt, maar ook praktisch is in dagelijks gebruik.

Een Geberit toilet biedt voordelen zoals:

Eenvoudiger schoonmaken door de zwevende plaatsing;

Meer ruimtebeleving, doordat het reservoir achter de wand zit;

Moderne uitstraling, passend bij hedendaagse interieurstijlen;

Duurzaam gebruik door waterbesparende technologie.

Ook geschikt voor kleinere ruimtes

Een veelgehoorde misvatting is dat hangtoiletten of luxe modellen alleen geschikt zijn voor grote badkamers. In werkelijkheid biedt Geberit juist slimme oplossingen voor kleinere ruimtes — bijvoorbeeld compacte wandclosetten die speciaal zijn ontworpen voor kleine toiletruimtes in de hal of op zolder. Ook het inbouwreservoir neemt verrassend weinig ruimte in beslag, waardoor het systeem in veel woningen toepasbaar is.

In de regio ook steeds vaker geplaatst

Ook in regio’s zoals de Achterhoek en Twente merken installateurs en badkamerspecialisten een groeiende vraag naar het Geberit toilet. Niet alleen in nieuwbouwwoningen, maar juist ook bij renovaties in bestaande bouw. Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor om het toilet of de badkamer in één keer goed aan te pakken, met oog voor de toekomst. Denk aan levensloopbestendig wonen, minder onderhoud en energie- of waterbesparing.

