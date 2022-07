Warm weer zorgt door heel het land voor wespenplagen

Ongediertebestrijders in heel Nederland komen massaal handen tekort om alle wespennesten te bestrijden. “En dan moet de échte grote overlast nog komen”, zegt David van den Broek, namens Beestjes Kwijt als ongediertebestrijder actief in Limburg. “Er wordt nog volop aan de nesten gebouwd, dus nu vinden de wespen nog voedsel in het nest. Dat zal de komende weken anders zijn en dan komen ze het terras op”, waarschuwt bestrijder Frans Bakker vanuit Twente.

Meerdere nesten

“Het wespenseizoen is vroeg begonnen”, zegt ongedierte deskundige Peter Traas. “Een droog voorjaar en een tot dusver warme zomer zorgen ervoor dat er nu enorm veel wespen zijn. Frans Bakker beaamt dit. “En het gaat snel. Elke dag komen er meer en meer wespennesten bij. De werksters zijn nu nog druk met bouwen. Maar zodra de nesten klaar zijn en de wespen naar buiten vliegen voor voedsel, dan begint de ellende pas echt! Er staat ons nog wat te wachten komende weken.”

Plagen door heel het land

In Limburg komt bestrijder David van den Broek de laatste tijd zelfs 3 tot 4 nesten tegen, die vlakbij elkaar zitten. “Dat kennen we van de Franse veldwesp, maar niet van de limonadewesp”, zegt hij. “Het is nu al een gekkenhuis. We krijgen nu zeker 40 meldingen per dag. We werken dan ook 7 dagen in de week, 9 uur per dag.”

In het westen van het land is het al net zo erg. “De laatste paar dagen worden we honderden keren per dag gebeld. Dat is voor deze tijd van het jaar echt extreem”, zegt Beestjes Kwijt-bestrijder Elroy Kerklaan. Maar hij verwacht het nog veel drukker te krijgen. Vooral met het goede weer dat is voorspeld. “Het is nu aanpoten. Vakantie houden doen we wel na de zomerperiode.”

Zelf bestrijden kansloos en gevaarlijk

De wespenbestrijders zien regelmatig dat mensen eerst zelf proberen een wespennest te bestrijden. “Kansloze zaak én gevaarlijk!”, zegt van den Broek. “De bestrijdingsmiddelen die je als particulier gebruikt zijn niet sterk genoeg en de materialen voldoen niet. Je komt niet diep genoeg in het nest, dus blijft een deel van de wespen in leven. Ze bouwen gewoon stug door, maar eerst gaan ze in de aanval!”

Bakker knikt. “Of de spouwmuur afplakken met duct tape. Ook niet slim. Wespen zoeken toch een doorgang. De kans is groot dat je ze dan binnen krijgt, in je slaapkamer bijvoorbeeld. Het beste blijf je veilig uit de buurt van een wespennest en bel je een bestrijder. Dan weet je zeker dat je goed geholpen wordt en loop je zelf geen risico.”

Mensen zijn ongerust

Ongediertebestrijdersplatform Beestjes Kwijt hoort van de bestrijders hoe druk ze zijn, maar zien dit ook aan het aantal bezoekers op het platform. “We zijn in juni alleen al 500.000 keer vertoond op Google, naar aanleiding van de zoekwoorden ‘wespen’, ‘wespennest’ en ‘wespennest verwijderen’”, zegt Merijn Janssen, directeur van het platform. “Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. En nu, halverwege juli, zitten we al op ruim 400.000 vertoningen. Nóg een sprekend voorbeeld? Vanuit Noord-Holland werd onze site afgelopen maand 10 keer meer bezocht dan vorig jaar. 16.000 keer ten opzichte van 1.500 bezoeken.

Niet iedereen belt vervolgens direct een bestrijder, maar het zegt wel veel over het feit dat mensen ongerust zijn en zich alvast ‘inlezen’ op het onderwerp. Onze bestrijders hebben nu al de handen vol en dan moet de overlast nog beginnen. Maar wij zijn in elk geval klaar om het gevaar te bezweren.”

Wat staat ons nog te wachten?

De komende weken is er prachtig weer voorspeld én de vakantieperiode is aangebroken. Mensen gaan naar buiten, steken de barbecue aan, bezoeken openbare zwembaden of zitten lekker op een terrasje. Dit staat garant voor veel wespenoverlast. Helemaal omdat de wespen inmiddels volgroeid zijn en buiten het wespennest op zoek gaan naar zoet eten.

Wat je tegen wespen kunt doen? “Niet zo heel veel”, zegt Janssen. “De wespen zijn bezig met overleven en hebben zoet voedsel nodig. Dat vinden ze bij ons aan tafel. Je kunt enkele wespen weghouden met een wespenval of een plantenspuit, maar als de overlast echt groot is, zit er waarschijnlijk een wespennest in de buurt. Dat laat je beter weghalen. En nogmaals, doe dit niet zelf! In een volgroeid wespennest leven duizenden wespen. Als die aanvallen, ben je je leven niet zeker. Laat het over aan een professionele bestrijder!”

