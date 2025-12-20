Leerlingen Gerrit Komrij College schenken ruim €7.300 aan Wensboom SKB

WINTERSWIJK – Leerlingen van het Gerrit Komrij College hebben vrijdag 19 december een bedrag van €7.388,98 overhandigd aan Stichting Vrienden van het SKB. De opbrengst is ingezameld tijdens de jaarlijkse kerstactie van de school en komt volledig ten goede aan de Wensboom van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix.

De feestelijke overhandiging vond plaats op school. Bij de Wensboom kunnen patiënten, bezoekers en medewerkers een wens laten vervullen, voor zichzelf of voor een ander. Met de donatie kunnen weer extra geluksmomenten worden gerealiseerd voor mensen die het hard nodig hebben.

Voorzitter Wim Aalderink van de stichting sprak zijn grote waardering uit: „Wat een bedrag. Ik schiet woorden tekort. Dat dit door jongeren is opgehaald, maakt het extra bijzonder.” Ook vanuit het ziekenhuis werd enthousiast gereageerd. „Dankzij deze actie kunnen we nóg meer wensen vervullen,” aldus Christianne Suurland namens het SKB.

Aan de kerstactie deden leerlingen uit meer dan veertig klassen mee. Zij bedachten zelf creatieve manieren om geld in te zamelen, zoals bakacties, klusjes en gezamenlijke initiatieven. Volgens docent Mariska Hendriksen was het vooral mooi om te zien hoe gemotiveerd en betrokken de leerlingen waren: „Ze beseften dat hun inzet echt verschil maakt.”

