José Reuvekamp nieuwe voorzitter VVV Neede

NEEDE – Na 27 jaar draagt Mans Koster het voorzitterschap van VVV Neede over. De VVV, die volgend jaar haar 110-jarig bestaan viert, kent een lange en rijke geschiedenis in Neede. Koster kijkt met trots terug op zijn jarenlange inzet en spreekt zijn grote waardering uit voor de vrijwilligers. „Zij zijn de kern van alles,” aldus de scheidend voorzitter.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Met veel enthousiasme neemt José Reuvekamp het stokje over. Zij wil samen met het bestuur, de vrijwilligers en de lokale ondernemers verder bouwen aan een actieve en toekomstgerichte VVV Neede. De focus ligt daarbij op samenwerking, zichtbaarheid en het versterken van Neede als aantrekkelijke plek voor bezoekers én inwoners.

De wisseling van het voorzitterschap markeert een nieuw hoofdstuk voor de VVV, die al decennialang een belangrijke rol speelt in de promotie van Neede en omgeving. Met een nieuw gezicht aan de top wordt de blik nadrukkelijk op de toekomst gericht, terwijl de grote betrokkenheid van vrijwilligers behouden blijft.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)