José Reuvekamp nieuwe voorzitter VVV Neede
NEEDE – Na 27 jaar draagt Mans Koster het voorzitterschap van VVV Neede over. De VVV, die volgend jaar haar 110-jarig bestaan viert, kent een lange en rijke geschiedenis in Neede. Koster kijkt met trots terug op zijn jarenlange inzet en spreekt zijn grote waardering uit voor de vrijwilligers. „Zij zijn de kern van alles,” aldus de scheidend voorzitter.
Met veel enthousiasme neemt José Reuvekamp het stokje over. Zij wil samen met het bestuur, de vrijwilligers en de lokale ondernemers verder bouwen aan een actieve en toekomstgerichte VVV Neede. De focus ligt daarbij op samenwerking, zichtbaarheid en het versterken van Neede als aantrekkelijke plek voor bezoekers én inwoners.
De wisseling van het voorzitterschap markeert een nieuw hoofdstuk voor de VVV, die al decennialang een belangrijke rol speelt in de promotie van Neede en omgeving. Met een nieuw gezicht aan de top wordt de blik nadrukkelijk op de toekomst gericht, terwijl de grote betrokkenheid van vrijwilligers behouden blijft.
