Ruurlo – een dorp tussen adel, bos en de weg naar Grolle

Ruurlo is zo’n dorp dat niet schreeuwt om aandacht. Het ligt er gewoon, rustig en onverstoorbaar, alsof het altijd heeft geweten dat de wereld wel weer langskomt. Wie er op een zondagochtend doorheen loopt, ziet geen druk marktplein of hoge stadsmuren, maar bossen, lanen en een landschap dat je zachtjes bij de hand neemt. Het dorp ontstond al in de twaalfde eeuw als een kleine ontginning in het woud, een plek die zich niet liet vormen door handel of strijd, maar door tijd.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Aan de rand van het dorp staat Kasteel Ruurlo, eeuwenlang het middelpunt van macht, land en verhalen. Vanaf de vijftiende eeuw hoorde het bij de familie Van Heeckeren, die het meer dan vijf eeuwen in bezit had. De statige lanen, het water rond het kasteel en het oude bos verraden nog altijd dat dit ooit het domein van adel en landarbeiders was.

Toch bleef Ruurlo nooit stil staan. De spoorlijn bracht verbinding, de twintigste eeuw bracht groei, en sinds 2017 bracht Museum MORE het kasteel opnieuw tot leven. Maar wat onveranderd bleef, is de rust. Die bijzondere, haast tastbare stilte die je nergens anders zo voelt als hier.

Een plek die niet schreeuwt om gezien te worden — maar die je nooit meer vergeet.

📅 Lees het complete verhaal op zondag 14 december via Zondagsverhalen — exclusief voor abonnees.

👉 Abonneer je op Zondagsverhalen en ontdek elke week een nieuw verhaal uit de Achterhoek.

📥 Nu al te downloaden voor €1,00.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)