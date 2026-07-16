ACHTERHOEK — Lichte daling WW-uitkeringen in Achterhoek, maar aantal blijft hoger dan een jaar geleden

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Het aantal WW-uitkeringen in de is in juni licht gedaald. Eind juni verstrekte UWV 2.689 WW-uitkeringen. Dat zijn er 11 minder dan een maand eerder, een daling van 0,4 procent. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen met 1,2 procent af.

Ondanks de lichte daling ligt het aantal WW-uitkeringen in de nog altijd hoger dan een jaar geleden. Vergeleken met juni 2025 is sprake van een stijging van 10,2 procent. Dat is groter dan de landelijke toename van 7,3 procent.

Volgens UWV blijven de vooruitzichten voor werkzoekenden in veel sectoren positief. Vooral in de bouw, energie- en installatietechniek, transport en logistiek, zorg en horeca zijn de kansen op werk groot. Daarnaast zijn er dit jaar nieuwe kansrijke beroepen toegevoegd, waaronder metselaar, dierenartsassistent, verkoopmedewerker tweedehands artikelen, budgetconsulent en facilitair manager.

Arbeidsmarktadviseur Jörgen Zegel van UWV benadrukt dat de vraag naar personeel in veel beroepen groot blijft. Wel is voor veel functies specifieke vakkennis of ervaring nodig. Volgens hem bieden de overzichten met kansrijke beroepen werkzoekenden houvast bij het zoeken naar een nieuwe baan of een overstap naar een ander beroep.

Meer informatie over de regionale arbeidsmarkt en kansrijke beroepen is te vinden op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie en https://www.uwv.nl.

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