In zomermaanden wekelijks rondleidingen op Natuurpark Kronenkamp

NEEDE – Deze zomer krijgt u de kans om deel te nemen aan boeiende rondleidingen op Natuurpark Kronenkamp, gelegen aan de Kronenkamp 14 in Neede.

Natuurpark Kronenkamp is ontstaan op de locatie van de voormalige rioolwaterzuivering, waar nog steeds acht gebouwen te vinden zijn. Deze omgeving combineert industrieel erfgoed met natuur op een unieke manier. Het gehele park is erkend als gemeentelijk monument, en sommige van de gebouwen hebben een nieuwe functie gekregen, wat op zichzelf al de moeite waard is om te bezoeken.

Tijdens de rondleidingen wordt u ondergedompeld in de geschiedenis van de waterzuivering in Neede. De rondleidingen vinden plaats op woensdag- en vrijdagmiddagen in juli en augustus. De rondleiding begint om 14.00 uur en duurt ongeveer een uur.

De kosten bedragen slechts € 5,- per persoon, inclusief een heerlijk kopje koffie, thee of een verfrissend glaasje frisdrank.

Daarnaast kunt u van 5 juli tot en met 27 september ook de expositie ‘1 eik &; 14 kunstenaars’ bewonderen in het ontmoetings- en bezoekerscentrum Het Filter op het natuurpark.

Voor meer informatie over het park kunt u terecht op de website www.natuurparkkronenkamp.nl. Dit is een unieke gelegenheid om meer te weten te komen over de fascinerende geschiedenis van het park en tegelijkertijd te genieten van de prachtige natuurlijke omgeving. Mis het niet!