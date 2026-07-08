Manik Sarkar geeft lezing in Bibliotheek Winterswijk

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Schrijver en literair vertaler Manik Sarkar is op zondag 29 november te gast in . Vanaf 15.00 uur verzorgt de winnaar van de Hebban Debuutprijs 2025 een lezing over de dunne scheidslijn tussen werkelijkheid en fictie.

Tijdens de bijeenkomst laat Sarkar aan de hand van zijn bekroonde debuutroman Ossenkop zien hoe persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen uit de werkelijkheid hun weg vinden naar een roman. Hij gaat in op de vraag waar de werkelijkheid eindigt en de verbeelding begint en geeft bezoekers een inkijkje in het creatieve proces achter het schrijven van een boek.

Na afloop van de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen en met de auteur in gesprek te gaan.

Manik Sarkar (1973) groeide op in Groningen en debuteerde in 2024 met de roman Ossenkop. Een jaar later werd het boek bekroond met de Hebban Debuutprijs. Daarnaast publiceert hij korte verhalen en is hij actief als literair vertaler.

De toegang bedraagt € 5,00 voor bibliotheekleden en € 7,50 voor niet-leden. Aanmelden kan via https://www.oostachterhoek.nl/manik-sarkar of bij een van de vestigingen van de bibliotheek.

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