LOCHEM — Marktorgelconcert in Lochem met Henrike van Tuijl

Henrike van Tuijl verzorgt op 5 augustus een gratis marktorgelconcert in de St. Gudulakerk in Lochem met werken van Vivaldi, Bach en Wammes.

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– Op woensdag 5 augustus speelt organiste Henrike van Tuijl een marktorgelconcert in de . Het concert begint om 11.30 uur en is het derde in een reeks van dit seizoen, georganiseerd door Stichting Gudula Cultureel.

Van Tuijl brengt een gevarieerd programma met onder meer het Concerto in A mineur van Vivaldi en J.S. Bach, het Pièce d’orgue van J.S. Bach en een eigentijds stuk uit Wave – Gentle Breeze van Wammes, dat zij samen met Marc Schippers vierhandig op het orgel zal uitvoeren.

Henrike van Tuijl begon op elfjarige leeftijd met pianospelen en kreeg les van onder anderen Guillermo Quintero Rojas en Celia García García. Sinds 2021 volgt zij regelmatig piano- en orgellessen bij Jelena Bazova. Ze heeft meerdere prijzen gewonnen op muziekconcoursen en is momenteel actief als piano- en orgeldocent bij Muziek- en Cultuurcentrum Forte in Nieuw-Lekkerland en Groot-Ammers. Daarnaast is zij organist en pianist bij de Wingerd in Krimpen aan den IJssel.

De concerten van Stichting Gudula Cultureel vinden plaats in de aan de Markt 4 in . De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage bij de uitgang is mogelijk.

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