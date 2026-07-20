LOCHEM — Marktorgelconcert met Annemiek Zeldenrust in Gudulakerk Lochem

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Organiste Annemiek Zeldenrust verzorgt op woensdag 29 juli het tweede marktorgelconcert van dit seizoen in de in . Het concert begint om 11.30 uur en wordt georganiseerd door Stichting Gudula Cultureel.

Zeldenrust begon haar orgelopleiding aan muziekschool Quintus in Kampen. Na het behalen van haar certificaten vervolgde zij in 2022 haar studie aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Daar studeerde zij orgel bij Erwin Wiersinga en Sietze de Vries en volgde zij klavecimbellessen bij Johan Hofmann. In juni van dit jaar rondde zij haar bacheloropleiding af. In september start zij met haar masteropleiding.

Naast haar studie volgde Zeldenrust masterclasses bij diverse internationale organisten, waaronder Eduardo Belotti, Pavel Cerný, Joel Speerstra en Wolfgang Zerer. Ook is zij actief als kerkorganist en geeft zij orgellessen.

Het concert vindt plaats in de , Markt 4 in . De toegang is gratis. Bezoekers kunnen na afloop een vrijwillige bijdrage geven.

Meer informatie is te vinden via Annemiek Zeldenrust en Lochem Klassiek / Gudula Cultureel.

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