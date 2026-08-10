GROENLO — Spinvis en Bommelkenners naar Taal van Toonder-dag

Op 22 november 2026 organiseert Kunst in het Koetshuis in Groenlo een dag over Marten Toonder met sprekers, muziek en een live striptekenaar.

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Stichting Kunst in het Koetshuis (KiK) houdt op zondag 22 november 2026 de Taal van Toonder-dag in het theater van in . De literaire en muzikale dag staat volledig in het teken van Marten Toonder, de geestelijk vader van Olivier B. Bommel en Tom Poes.

Onder het thema ‘Toonders Beeld Taal’ wordt aandacht besteed aan het bijzondere taalgebruik en de diepere thema’s in de verhalen van Toonder. Gastsprekers zijn Pim Oosterheert van museum de Bommelzolder, schrijver en vertaler Rob Barnhoorn en neerlandicus, schrijver en uitgever Klaas Driebergen.

Striptekenaar Tim Artz geeft tijdens het evenement een live demonstratie waarin hij laat zien hoe de verhalen van Marten Toonder worden omgezet in een strip. Ook taalkunstenaar en muzikant Spinvis werkt mee. Hij brengt samen met dichter Ingmar Heytze een muzikale bijdrage rond het thema van de dag.

Naast het theaterprogramma is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Ook staan een gezamenlijke lunch en een bezoek aan museum de Bommelzolder op het programma.

Er is plaats voor maximaal 250 bezoekers. Een kaartje kost 20 euro en is inclusief lunch en parkeren. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Kunst in het Koetshuis.

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