LANDELIJK — Meer druk op helmplicht voor e-bikes: risico’s nemen toe

243 keer bekeken

pleit voor een helmplicht voor alle e-bikegebruikers. Volgens de organisatie nemen de risico’s toe door hogere snelheden en zwaardere fietsen, waardoor ongelukken vaker ernstig aflopen.

De oproep volgt rond de landelijke Dag van de Fietshelm op 15 april. Uit cijfers van VeiligheidNL blijkt dat in 2025 naar schatting 80.900 fietsers op de Spoedeisende Hulp belandden, waarvan bijna 14.400 met hersenletsel. Ook cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat het aantal verkeersdoden onder fietsers stijgt.

Volgens VVN speelt snelheid een belangrijke rol. E-bikes halen hogere snelheden en zijn zwaarder dan gewone fietsen. Daardoor is de impact bij een val of botsing groter. Veel ongevallen gebeuren bovendien zonder tegenpartij, bijvoorbeeld door een stuurfout of verlies van balans.

VVN is positief over plannen van het kabinet voor een helmplicht bij jongeren op e-bikes, maar vindt dat die verplichting voor iedereen moet gelden. Een fietshelm kan het risico op dodelijk hoofdletsel met ongeveer 70 procent verminderen.

De organisatie roept politiek en samenleving op om maatregelen te nemen die passen bij het toenemende gebruik van snelle fietsen.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in