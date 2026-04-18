LICHTENVOORDE — Zwarte Cross voegt tientallen nieuwe acts toe aan line-up 2026

De Zwarte Cross heeft opnieuw tientallen artiesten toegevoegd aan het programma van 2026. Onder meer Razorlight, The Vaccines en Heino staan deze zomer op het podium.

Met de nieuwe namen groeit het programma verder richting zo’n 400 muziek- en theateracts, verdeeld over 38 podia. Het festival kiest daarbij opnieuw voor een mix van stijlen: van rock en pop tot dance, theater en Achterhoekse humor.

Opvallend zijn ook acts als Rondé, Ancora & Jan Keizer en uiteenlopende shows zoals de ‘Spoedcursus Ollewieven’ en het theatrale ‘Rave Baby’. Daarnaast is er ruimte voor opvallende namen als Ron van Zalmsaus en diverse dance- en feestacts.

Het thema van 2026 is ‘t Geet Hier Spoken! — een oproep om vol gas te gaan en buiten de lijntjes te kleuren. Dat zie je terug in het brede en soms eigenzinnige programma.

Naast muziek en theater speelt ook de motorcross weer een grote rol. De Zwarte Cross Open is inmiddels gestart met kwalificatiewedstrijden door het hele land. Op zaterdag 18 april wordt er gereden in Hellendoorn.

De Zwarte Cross vindt plaats van 16 tot en met 19 juli op het festivalterrein in Lichtenvoorde. Meer informatie en tickets zijn te vinden via https://www.zwartecross.nl

