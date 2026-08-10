GEESTEREN — Molenweg in Geesteren drie weken afgesloten voor nieuw asfalt

De Molenweg in Geesteren is van 10 tot 28 augustus afgesloten voor het vernieuwen van het asfalt. Er is een omleiding ingesteld.

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De Molenweg in Geesteren is vanaf maandag 10 augustus afgesloten voor het vernieuwen van het asfalt. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 28 augustus en betreffen het gedeelte tussen de rotonde bij de Nettelhorsterweg en de kruising met de Meiweg.

Tijdens deze periode is het niet mogelijk om via de Molenweg door te rijden. De heeft een omleidingsroute ingesteld voor het doorgaande verkeer. Verkeersborden langs de weg geven aan welke route gevolgd moet worden.

De afsluiting is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. De gemeente waarschuwt dat de werkzaamheden hinder en overlast kunnen veroorzaken, maar streeft ernaar de weg zo snel mogelijk weer open te stellen.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Berkelland.

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