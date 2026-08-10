DINXPERLO — Roquetas keert terug met reünie in Dinxperlo

Op 5 september brengt Roquetas-Live in Dinxperlo de sfeer van de legendarische discotheek Roquetas uit Heelweg terug met muziek en herinneringen.

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Op zaterdag 5 september wordt op het Prins Clausplein in een reünie gehouden die de sfeer van discotheek Roquetas aan de Heelweg opnieuw wil laten beleven. Roquetas was in de jaren tachtig en negentig een belangrijke ontmoetingsplek voor jongeren uit de en de Duitse , waar muziek en vriendschappen centraal stonden.

De initiatiefnemers Tom, Marcel en Robert-Jan organiseren samen met de horecagelegenheden Rico’s en Noabers de bijeenkomst onder de naam Roquetas-Live. De avond richt zich niet alleen op het ophalen van herinneringen, maar vooral op het samen dansen op muziek uit die periode. De line-up bestaat uit livemuziek en dj’s die nummers draaien uit de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig.

Roquetas was meer dan een discotheek. Het was een plek waar Nederlanders en Duitsers elkaar ontmoetten, vriendschappen ontstonden en liefdes opbloeiden. De bezoekers hadden hun vaste plekken, zoals Bar 1 waar werd geflirt, Bar 2 voor het uitwisselen van telefoonnummers en de ‘frappantenhoek’ voor liefhebbers van New Wave en alternatieve muziek. De muziekstijl varieerde van Neue Deutsche Welle, New Wave en Ska tot Nederpop, dance en popklassiekers. Bands als The Cure, Simple Minds, Depeche Mode, A-ha, Doe Maar en Madonna bepaalden de sfeer.

De reünie wordt voorafgegaan door een online initiatief via de Facebookpagina Roquetas.Live. Hier kunnen oud-bezoekers hun favoriete herinneringen en nummers delen. Deze inzendingen worden verzameld in een Roquetas-Live Top 100, een Spotify-playlist met bekende hits en minder bekende nummers uit die tijd.

Tijdens de avond kunnen bezoekers ook originele Roquetas-munten gebruiken om dj Sunshine te verleiden hun favoriete plaat te draaien. De organisatie verwacht dat het vooral een avond wordt van ontmoeting, muziek en het ophalen van herinneringen aan een tijd die voor velen nog dichtbij is.

Roquetas-Live begint om 20.00 uur op 5 september op het Prins Clausplein in .

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