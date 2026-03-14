Op woensdag 18 maart 2026 organiseert de gemeente Oost Gelre een verkiezingsavond bij De Koppelpaarden. Daar kunnen bezoekers vanaf 21.00 uur live de binnenkomende uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen volgen. Om 21.00 uur sluiten de stembureaus in de gemeente Oost Gelre. Daarna worden op de verschillende stembureaus de stemmen geteld op partijniveau. Deze tellingen zijn openbaar en mogen door belangstellenden worden bijgewoond.

Tijdens de verkiezingsavond in De Koppelpaarden worden de voorlopige uitslagen van de stembureaus gepresenteerd. Bezoekers kunnen daar samen de verkiezingsavond volgen terwijl de resultaten uit de gemeente binnenkomen. Na afloop publiceert de gemeente de uitslag ook online.

Een dag later, op donderdag 19 maart, volgt de officiële telling op lijst- en kandidaatsniveau. Deze telling begint om 8.30 uur in de Hamalandhal en is eveneens openbaar. Na afloop wordt de definitieve uitslag gepubliceerd op de website van de gemeente Oost Gelre.

