Expositie neo-impressionistische schilderijen van Claudy Cellier in Natuurpark Kronenkamp

NEEDEVan woensdag 15 mei tot en met woensdag 26 juni exposeert Claudy Cellier neo-impressionistische schilderijen in het ontmoetingscentrum Het Filter op Natuurpark Kronenkamp in Neede.

Bladmetaal als ondergrond, om licht in haar werk te krijgen, is de basis voor de in het zuid-westen van Frankrijk geboren Claudy Cellier. Al op jonge leeftijd had zij een bijzondere aandacht voor haar omgeving; in het bijzonder voor de verschillende vormen en kleuren. De grimmige invloedsferen van de Pyreneeën en de ruimtelijke landerijen met aan de andere kant de zon met in de luwte de wijnranken.

Het was de inspiratiebron van Claudy Cellier die met potlood, krijt en olieverfschilderijen door zelfstudie en creativiteit zich opvallend weet te uiten. Ze woont en werkt inmiddels al een geruime tijd in Nederland maar de roots blijven de bron van inspiratie. Met bladgoud-, zilver- en koperfolies zoekt ze de grenzen van het bijkans onzichtbare licht op en laat het weerspiegelen in de fraaie olieverfschilderijen.

Op vrijdagmiddag 31 mei 2024, van 14.00 tot 16.00 uur, laat ze zien hoe haar kunstwerken ontstaan. Er is een vrije inloop en de toegang is gratis.

De expositie is elke woensdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur te bewonderen in Het Filter op het Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14 in Neede. Tevens kunnen kunstwerken voor aankoop worden gereserveerd door middel van een intekenlijst. Vrijdagmiddag 28 juni om 14.00 uur is de verkoop

Vanaf woensdag 3 juli tot en met vrijdag 20 september 2024 zullen diverse Needse kunstenaars hun werk exposeren.

Voor nadere informatie kunt u mailen met info@natuurparkkronenkamp.nl

