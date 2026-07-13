NEEDE — Nieuwe bridgecursus voor beginners in Neede

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Op woensdagmiddag 7 oktober start in een nieuwe, twaalfdelige cursus bridgen voor beginners. De lessen vinden elke woensdagmiddag plaats van 13.30 tot 16.00 uur.

De cursus wordt gegeven door Hans Adolfsen, die de deelnemers de basisprincipes van het spel zal bijbrengen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de cursus of een keer op proef meedoen. Voor meer informatie is bereikbaar via telefoon op 06 33775278 of 06 15859932, of per e-mail op Bridgeclubtrefpunt@gmail.com.

Daarnaast wordt er elke maandagavond in competitieverband gebridged bij Trefpunt de Berg, gelegen aan de Bergstraat 63a in . Op vrijdagmiddag is er de mogelijkheid om recreatief te bridgen, wat ideaal is voor zowel beginnende als ervaren spelers. Bridgen biedt niet alleen een geestelijke uitdaging, maar is ook een geweldige manier om actief te blijven en sociale contacten te onderhouden. De bridgecommissie nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen.

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