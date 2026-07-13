LOCHEM — Olga Malkina opent serie marktorgelconcerten in Lochem

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Organiste en pianiste Olga Malkina verzorgt op woensdag 22 juli het eerste marktorgelconcert van dit seizoen in de Grote of in . Het concert begint om 11.30 uur en is gratis toegankelijk.

Malkina studeerde aan het Kurmangazy Conservatorium in Kazachstan en woont en werkt sinds 1994 in Nederland. Ze trad onder meer op in het Concertgebouw in Amsterdam en vormde jarenlang samen met Nico Blom het ‘Duo Vierhandig’, dat bekend werd door concerten voor piano en orgel.

Het marktorgelconcert wordt georganiseerd door Stichting Gudula Cultureel. Bezoekers kunnen zonder entreebewijs naar binnen. Na afloop is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven.

Meer informatie over de concertserie is te vinden op www.lochemklassiek.nl.

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