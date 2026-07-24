Nieuwe fietsarrangementen combineren route en streekgerechten

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In zijn deze zomer nieuwe fietsarrangementen beschikbaar waarbij een recreatieve fietstocht wordt gecombineerd met een bezoek aan verschillende horecagelegenheden. Onder de naam Smaakvol Fietsen zijn routes uitgezet tussen en , waarbij deelnemers onderweg op meerdere locaties kunnen genieten van een lunch of diner.

De fietsroutes zijn ongeveer 25 kilometer lang en voeren door het Achterhoekse . Onderweg wordt gestopt bij Skik & Zo, Eetwinkel LEO, Eetwinkel Vier en De Stadspomp. De deelnemende horecabedrijven serveren tijdens de tussenstops verschillende gerechten als onderdeel van het arrangement.

Volgens initiatiefnemer Barry Reijrink speelt het concept in op de groeiende belangstelling voor dagtochten in de eigen regio. Het arrangement moet fietsen, natuur en gastronomie met elkaar verbinden en bezoekers kennis laten maken met zowel het landschap als de lokale horeca.

Er zijn zowel lunch- als dinerarrangementen beschikbaar. De routes zijn geschikt voor recreatieve fietsers en e-bikers en kunnen de hele zomer worden geboekt.

Meer informatie over de routes, deelnemende locaties en reserveringen is te vinden via https://www.smaakvolfietsen.nl.

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