Nieuwjaarsduik Oost Gelre trekt honderden waaghalzen
LICHTENVOORDE – Het nieuwe jaar begon voor veel inwoners van Oost Gelre met een frisse duik. Donderdagochtend 1 januari verzamelden zich honderden deelnemers en toeschouwers bij de Zwarte Cross-vijver in Lichtenvoorde voor de jaarlijkse Nieuwjaarsduik. Rond het middaguur renden de deelnemers, na een gezamenlijke warming-up, het ijskoude water in.
De Nieuwjaarsduik wordt in Oost Gelre sinds 2016 georganiseerd en vindt vrijwel altijd plaats in Lichtenvoorde. Alleen tijdens de coronajaren ging het evenement niet door; één editie werd uitgeweken naar Groenlo. Dit jaar stonden er in de nacht al ruim honderd aanmeldingen genoteerd, terwijl de organisatie rekende op ongeveer 250 deelnemers. Jong en oud deden mee, met leeftijden uiteenlopend van basisschoolleeftijd tot bijna zeventig jaar.
De organisatie had dit jaar extra aandacht voor de veiligheid. Door vorst lag er aanvankelijk ijs op het water, dat in de dagen voorafgaand aan het evenement is verwijderd. Tijdens de duik hielden professionele duikers toezicht langs de randen van de vijver. Deelnemers kregen vooraf kleding- en veiligheidsadvies mee.
De Nieuwjaarsduik trekt niet alleen Achterhoekers. Ook vakantiegangers die in de regio verblijven sloten zich aan, vaak als rustiger alternatief voor de grote, landelijke duiken. Voor sommigen is het inmiddels een vaste traditie, voor anderen een symbolisch moment om het jaar fris en met nieuwe energie te beginnen.
Na afloop werden de deelnemers opgewarmd met erwtensoep en ontvingen zij een herinnering aan hun koude start van 2026.
