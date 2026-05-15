BORCULO/LICHTENVOORDE — Kinderen maken LEGO-animaties tijdens BIEBlab in Borculo en Lichtenvoorde

Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen eind mei zelf een LEGO-film maken tijdens het van de . De workshops vinden plaats op woensdag 27 mei in de bibliotheek van en op donderdag 28 mei in de bibliotheek van . Beide middagen starten om 15.00 uur.

Tijdens de workshop leren kinderen hoe ze met LEGO en honderden foto’s een echte stop-motionanimatie maken. Eerst wordt samen een verhaal bedacht met een begin, midden en einde. Daarna bouwen de deelnemers de scènes en maken ze met camera en statief de beelden voor hun eigen filmpje. Aan het einde van de middag worden de animaties gezamenlijk bekeken.

De workshops duren van 15.00 tot 16.30 uur. Deelname kost € 4,50. Aanmelden kan via oostachterhoek.nl/bieblab of bij één van de bibliotheken.

wordt op meerdere locaties in de regio georganiseerd en laat kinderen kennismaken met creatieve technologieën. De invulling van de workshops wordt verzorgd door de bibliotheek of door cultuurpartner Culturije.

