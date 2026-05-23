City of Taste terug in Groenlo met dertig deelnemende ondernemers

65 keer bekeken

De binnenstad van staat op zaterdag 30 mei opnieuw in het teken van wijn, speciaalbier en ontmoetingen tijdens de achtste editie van City of Taste. Het evenement groeide sinds de start in 2017 uit tot een vaste waarde in de stad en trekt jaarlijks veel bezoekers. Tijdens City of Taste kunnen bezoekers langs lokale ondernemers trekken en op verschillende locaties wijn- en speciaalbieren proeven. Dit jaar doen dertig bedrijven mee aan het evenement.

Volgens medeorganisator Sharon Idink blijft het enthousiasme groot. “Elk jaar sluiten nieuwe deelnemers aan. Met dertig bedrijven en een mooie selectie wijnen en speciaalbieren belooft het opnieuw een bijzondere avond te worden.”

Bezoekers ontvangen bij hun ticket een gegraveerd wijnglas, inmiddels voor veel vaste bezoekers een verzamelobject. Het glas kan tussen 17.30 en 19.00 uur worden opgehaald bij Proeflokaal Brouwersnös aan de . Daarbij krijgen bezoekers ook een plattegrond met de deelnemende locaties en het aanbod.

De proeverijen vinden plaats van 19.00 tot 21.30 uur in de binnenstad. Daarna volgt traditiegetrouw een afterparty bij Eetwinkel Vier aan de Markt. Deze afterparty is vrij toegankelijk. Tickets kosten €23,50 en zijn verkrijgbaar via cityoftaste.nl

💡 Wist je dat Wist je dat… het gegraveerde wijnglas van City of Taste voor veel bezoekers inmiddels een echt verzamelobject is geworden?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in