LOCHEM — Jasper Stam verzorgt beiaardconcert in Lochem

21 keer bekeken

Beiaardier Jasper Stam verzorgt vrijdag 24 juli een concert in de toren van de Grote of St.- in . Het concert begint om 19.00 uur.

Tijdens het concert speelt Stam werken van onder anderen Pachelbel, Maroon, Bach, Mozart, Chopin, Villoldo en D’hollander. Stam is beiaardier van Hoogeveen en stadsbeiaardier van Kampen.

De beiaardconcerten van Stichting Gudula Cultureel zijn te beluisteren vanaf de terrassen en de straten rond de Markt in . Aan de voet van de toren staat een collectebus voor een vrijwillige bijdrage.

Meer informatie is te vinden op www.lochemklassiek.nl.

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

