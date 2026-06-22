Nieuwe zomerfietsroute VVV Bredevoort voert langs de Bocholtse AA

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Fietsliefhebbers kunnen weer op pad met een nieuwe route van de VVV . De gecombineerde juni/juli-fietsroute is vanaf nu verkrijgbaar en voert deelnemers over een afstand van ongeveer 52 kilometer door de .

De tocht loopt voor een groot deel parallel aan de Duitse Bocholtse AA en volgt het riviertje over verschillende trajecten. Volgens de organisatie is ook de route naar het grensgebied toe al de moeite waard vanwege het afwisselende landschap.

De fietsroute start en eindigt bij het VVV-kantoor aan de Markt in . De routebeschrijving is verkrijgbaar voor € 2,50.

Het VVV-kantoor is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.30 tot 15.30 uur. Meer informatie is verkrijgbaar via VVV Bredevoort of telefonisch via 0543-452380.

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