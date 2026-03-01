Jong theatertalent gezocht voor zomers locatietheater in Doetinchem

121 keer bekeken

DOETINCHEM – Jongeren van 16 tot en met 25 jaar uit de Achterhoek die passie hebben voor theater, kunnen zich aanmelden voor een nieuw locatietheaterproject in Doetinchem. Theatergroep Smeedwerk en Amphion Theaterschool zoeken jonge spelers voor de voorstelling ‘Ik, een held’, die in augustus 2026 door Gelderland reist.

De productie maakt deel uit van een trilogie over de eerste Hollandse koningen. Na het eerdere deel over koning Willem I staat dit keer Willem II (1840–1849) centraal, bekend als de held van Waterloo, maar ook als man met persoonlijke worstelingen.

Ervaring is niet vereist, motivatie wel. In tien workshops onder leiding van Pieter Arthur van Dijk werken deelnemers aan hun spel en maken zij kennis met locatietheater, waarbij buitenlocaties onderdeel zijn van het verhaal. Vanuit dit traject wordt de uiteindelijke spelersgroep samengesteld. Daarna volgt een repetitieperiode met de volledige cast, bestaande uit vijf professionele acteurs en jonge talenten.

De workshops en repetities lopen van 17 maart tot en met augustus bij Amphion in Doetinchem. Tot de zomervakantie wordt vooral op dinsdagavond gerepeteerd, later komen daar enkele zondagen en donderdagavonden bij. De voorstellingen vinden plaats in alle weekenden van augustus 2026.

Aanmelden kan via lessen@amphion.nl. De deelnamekosten bedragen €120 en worden terugbetaald wanneer iemand meespeelt in de voorstelling. Meer informatie staat op amphion.nl/lessen/theater.

