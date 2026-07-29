ACHTERHOEK — Oproep om regenboogvlag halfstok te hangen na aanslag in Berlijn

roept inwoners, gemeenten, organisaties, ondernemers en verenigingen op om woensdag 29 juli de regenboogvlag halfstok te hangen. Daarmee wil de organisatie de slachtoffers van de aanslag in Berlijn herdenken en een gezamenlijk signaal afgeven tegen haat en geweld tegen de lhbtiqa+-gemeenschap.

Volgens heeft de aanslag veel verdriet en onrust veroorzaakt, ook in Nederland. De organisatie spreekt van een aanval op de vrijheid van mensen om zichtbaar zichzelf te kunnen zijn. De oproep komt op een moment dat veel mensen deelnemen aan WorldPride in Amsterdam.

Op initiatief van vrijwilligers wordt gevraagd om woensdag de Achterhoekse regenboogvlag of een andere regenboogvlag halfstok te hangen. Daarnaast wordt om 20.00 uur een moment van stilte gehouden voor de slachtoffers, hun nabestaanden en iedereen die door de aanslag is geraakt. Er wordt geen centrale herdenkingsbijeenkomst georganiseerd.

Coördinator Jelle Kleinhesselink van Pride benadrukt dat de actie bedoeld is om solidariteit te tonen. Volgens hem mag angst niet leiden tot minder zichtbaarheid van de lhbtiqa+-gemeenschap en is het belangrijk te laten zien dat er in de geen plaats is voor haat en geweld.

Met de gezamenlijke herdenking wil Achterhoek Pride laten zien dat de regio staat voor een samenleving waarin iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Meer informatie: https://achterhoekpride.nl