WINTERSWIJK — Lale Gül op 6 september te gast in Bibliotheek Winterswijk

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Schrijfster Lale Gül komt op zondag 6 september naar voor een interview met journalist Gijs Beukers, mediaredacteur van de Volkskrant. De bijeenkomst begint om 15.00 uur en staat in het teken van vrijheid, geloof, familie, identiteit en de moed om je eigen keuzes te maken.

Tijdens het gesprek blikt Gül terug op de gebeurtenissen die haar leven ingrijpend veranderden. Aan de hand van haar boeken vertelt zij over de gevolgen van haar keuze voor een zelfstandig leven en de prijs die zij daarvoor heeft betaald. Beukers gaat met haar in gesprek over deze persoonlijke ervaringen en de maatschappelijke thema’s die daarin een rol spelen.

Lale Gül (1997) brak in 2021 door met de bestseller Ik ga leven, waarin zij openhartig schrijft over haar streng religieuze opvoeding en haar zoektocht naar vrijheid. Het boek werd bekroond met de NS Publieksprijs en groeide uit tot een van de best verkochte Nederlandse boeken van de afgelopen jaren. In 2024 verscheen Ik ben vrij, waarin zij beschrijft hoe haar leven verder veranderde nadat zij brak met haar familie.

Na afloop van het interview is er gelegenheid voor bezoekers om vragen te stellen.

Kaarten kosten € 5,00 voor bibliotheekleden en € 7,50 voor niet-leden. Aanmelden kan via https://www.oostachterhoek.nl/lale-gul of bij een van de vestigingen van de bibliotheek.

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