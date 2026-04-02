DOETINCHEM — Leerlingen Amphion Musicalschool schitteren tijdens presentatiedag

Op zondag 19 april staan de leerlingen van de Amphion Musicalschool in Doetinchem op het podium tijdens een feestelijke presentatiedag. In de Amphion Muziekschool aan de Bizetlaan krijgen bezoekers een inkijkje in wat de leerlingen de afgelopen periode hebben geleerd op het gebied van zang, dans en spel.

De dag is anders van opzet dan een grote eindvoorstelling. Het draait vooral om een persoonlijke en sfeervolle presentatie van het leerproces. Familie, vrienden en andere belangstellenden kunnen zo van dichtbij zien hoe de jonge talenten zich ontwikkelen en plezier beleven aan musical.

De presentaties worden verzorgd door verschillende leeftijdsgroepen en duren elk ongeveer een uur. Het programma start om 10.30 uur en loopt door tot in de middag, met meerdere blokken waarin onder meer ‘Ukkies’, ‘Kids’ en ‘Jong’-groepen optreden.

De presentatiedag biedt leerlingen de kans om podiumervaring op te doen en hun groei te delen met publiek. Bezoekers kunnen één of meerdere voorstellingen bijwonen. Tickets zijn verkrijgbaar via https://amphion.nl

Naast deze presentatiedag kondigt Amphion aan dat het nieuwe theaterprogramma binnenkort in de verkoop gaat. Vanaf woensdag 27 mei kunnen bezoekers weer theatertickets boeken voor het nieuwe seizoen.