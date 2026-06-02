LAREN (GLD) — Werken op stand: kijkje achter de schermen van Huis Verwolde

209 keer bekeken

Wie benieuwd is naar het leven achter de schermen van een adellijk landhuis, kan op zondag 14 juni terecht bij . Cultuurhistoricus Bjorn Storm geeft daar een lezing over het personeel dat vroeger op adellijke buitenplaatsen werkte.

Veel aandacht gaat vaak uit naar de bewoners van kastelen en landhuizen, maar ook dienstmeisjes, huisknechten, gouvernantes en ander personeel speelden een belangrijke rol. Aan de hand van persoonlijke verhalen, archiefstukken en bijzondere ontdekkingen vertelt Storm hoe het dagelijks leven van deze medewerkers eruitzag en hoe de relatie met de adellijke familie was.

Na de lezing volgt een rondleiding door , waarbij de besproken verhalen tot leven komen. De bijeenkomst vindt plaats in de oranjerie van het landgoed.

Bjorn Storm deed voor zijn masterscriptie onderzoek naar personeel bij Nederlandse adellijke families, waaronder dat van Verwolde. Na een periode bij het Muiderslot werkt hij tegenwoordig als junior conservator bij Slot Zuylen.

De lezing wordt gehouden om 11.00 en 14.00 uur. Reserveren kan via Geldersch Landschap & Kasteelen.

💡 Wist je dat Wist je dat… op grote adellijke landhuizen soms tientallen personeelsleden werkten, van kamermeisjes en koetsiers tot koks en gouvernantes, die vaak op het landgoed zelf woonden?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in