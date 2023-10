Gratis workshop ‘Digitale prentenboeken’

WINTERSWIJK – Op woensdagavond 11 oktober wordt, speciaal voor jonge ouders, een workshop ‘digitale prentenboeken’ georganiseerd in de Bibliotheek Winterswijk. De gratis workshop begint om 19.30 uur. Aanmelden is mogelijk via www.oostachterhoek.nl/digitaleprentenboeken of in één van onze vestigingen.

Workshop ‘Digitale prentenboeken’

Zelf prentenboeken voorlezen is echt het allerleukste dat er is. Maar weet je dat er ook digitale prentenboeken zijn? Je kind kan kijken naar de afbeeldingen en het boek wordt voorgelezen. Hoe vind je kwalitatief goede prentenboeken? We laten je het graag zien. Neem je tablet, smartphone of laptop mee.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Super interessant! Dit wil je niet missen: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

E-mail