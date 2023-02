WINTERSWIJK – Op vrijdagavond 10 februari, verzorgen de docenten van de afdeling pop/jazz/urban van Boogie Woogie Cultuurcentrum een buitengewoon boeiend docentenconcert. Tijdens dit concert laten de docenten zien dat deze afdeling van Boogie Woogie groeiende is, zowel qua aantal docenten als ook inhoudelijk. Vele muziekstijlen komen voor het voetlicht en ook cross-overs.

Naast een top ritmesectie werken ook blazers, een rapper en een EDM producer mee aan de optredens. Tevens worden backing vocals toegevoegd aan de zangnummers. Een greep uit het programma: Valerie van Amy Winehouse, Signed, Sealed, Delivered van Stevie Wonder, Bring it on Home to Me van Sam Cooke, Son of a Preacherman van Dusty Springfield, Beatrice van Sam Rivers, Another Day van Buckshot Lefonque.

Het docentenconcert vindt plaats in het muziekcafé van Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat 2 in Winterswijk. Het concert begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom!

