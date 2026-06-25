DOETINCHEM — ReJo Fit opent nieuwe sport- en afslanksalon in Doetinchem

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ReJo Fit heeft een nieuwe sport- en afslanksalon geopend aan de Bezelhorstweg 2 in . Eigenaresse Renate Fomenko keert daarmee terug naar de stad waar zij eerder actief was. Na succesvolle vestigingen in Zevenaar en de afgelopen veertien jaar in , kiest zij opnieuw voor .

Met ruim twintig jaar ervaring begeleidt Fomenko vrouwen en mannen die willen werken aan een gezonder gewicht en een fitter lichaam. Het concept van ReJo Fit combineert beweging met infraroodwarmte. Cliënten sporten twee keer per week 25 minuten in een verwarmde cabine, waarbij de warmte volgens de salon zorgt voor een efficiëntere training met minimale belasting van spieren en gewrichten.

Naast ondersteuning bij gewichtsverlies richt ReJo Fit zich ook op mensen met lichamelijke klachten, zoals nek- en rughernia’s of fibromyalgie. De oefeningen worden liggend uitgevoerd, waardoor bewegen ook voor deze doelgroep toegankelijk is.

Volgens Fomenko staat een persoonlijke aanpak centraal. In plaats van strenge diëten wordt gewerkt met een individueel programma waarin beweging en gezonde voeding worden gecombineerd. Het doel is om veranderingen te realiseren die op langere termijn vol te houden zijn.

Belangstellenden kunnen vrijblijvend een gratis kennismakingsgesprek aanvragen. Meer informatie is te vinden via de website van ReJo Fit.

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