LOBITH — Rijn bij Lobith bereikt laagste waterafvoer ooit gemeten

De Rijn bij Lobith heeft met 614 kubieke meter per seconde de laagste waterafvoer ooit gemeten, wat gevolgen heeft voor de Achterhoek en het watergebruik.

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LOBITH – De Rijn heeft bij Lobith een historisch lage waterafvoer bereikt. In het afgelopen etmaal stroomde gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde ons land binnen, het laagste niveau sinds het begin van de reguliere metingen. Hiermee is het vorige laagterecord uit 1947 verbroken.

Op 4 november 1947 bedroeg de afvoer 620 kubieke meter per seconde. Dat het record nu al, midden in de zomer, wordt verbroken, is volgens deskundigen uitzonderlijk. Dit komt doordat het warme voorjaar in Zwitserland zorgde voor een vroegtijdige sneeuwsmelting, terwijl er tegelijkertijd weinig regen viel in het stroomgebied van de Rijn.

De aanhoudende droogte heeft ook gevolgen voor de . Sinds 16 juli geldt in het werkgebied van een verbod op het oppompen van water uit beken, sloten en andere oppervlaktewateren. Dit verbod geldt voor inwoners, bedrijven en organisaties en is ingesteld om de waterkwaliteit, de natuur en de volksgezondheid te beschermen.

Volgens de Droogtemonitor van Rijkswaterstaat is er in Nederland sprake van een feitelijk watertekort. Omdat er voor de komende periode weinig neerslag wordt verwacht, kan de afvoer van de Rijn nog verder dalen. De droogte en het lage water kunnen daardoor nog weken of mogelijk maanden aanhouden.

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