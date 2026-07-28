GROENLO — Vier dagen kermis met muziek, spel en tradities

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Van vrijdag 14 tot en met maandag 17 augustus staat weer in het teken van de jaarlijkse Grolse Kermis. Vier dagen lang is er een gevarieerd programma met tradities, kinderspelen, livemuziek, volksspelen en activiteiten voor jong en oud op en rond het feestterrein aan de .

De kermis gaat vrijdag van start met een motortoertocht en een rondrit langs de plaklocaties door de koningsparen. In de middag is er het bedrijvenuurtje met muziek van de Olthuus Brothers en de presentatie van de koningsparen. Vanaf 19.00 uur kan worden ingeschreven voor de volksspelen en begint het avondfeest met muziek van PRIME Partyband en DJ Loris. Om 22.00 uur wordt traditiegetrouw vuurwerk afgestoken bij de Halve Maan en de Wilhelminabank.

Zaterdag staat vooral in het teken van de jeugd. Kinderen kunnen deelnemen aan de kinderspelen, genieten van schminken, ballonartiest Lonnie Ballonnie en een voorstelling van Sander Ketels. Voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar is er een Teen Age-activiteit. In de avond treden onder meer De Buuls, Jannes, Straatwaarde en DJ Con Nalez op.

Op zondag begint de dag met de traditionele jeugdviswedstrijd bij de Wilhelminabank aan de Kanonswal. Daarna volgt het Grols Spelspektakel, waarna de prijzen worden uitgereikt. De avond wordt afgesloten met muziek van MmoozZ en DJ Milo.

Maandag begint vroeg met reveilleblazen. Daarna volgen de volksspelen met onder meer vogel- en schijfschieten. In de middag worden de nieuwe koningsparen gehuldigd. De kermis wordt muzikaal afgesloten met optredens van ROXX en DJ DouBBle B.

De Stichting Grolse Kermis verwacht opnieuw veel bezoekers tijdens het vierdaagse evenement, dat al jarenlang een vaste plaats inneemt op de evenementenkalender van .

Meer informatie en het volledige programma: https://www.grolsekermis.nl

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