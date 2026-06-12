ROVA ziet restafval verder dalen in 2025

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Afvalverwerker ROVA heeft in 2025 opnieuw minder restafval ingezameld. Volgens het jaarverslag daalde de gemiddelde hoeveelheid restafval naar 90 kilo per inwoner per jaar. Ook bleef de gemiddelde afvalstoffenheffing in ROVA-gemeenten met €252,83 onder het landelijke gemiddelde.

De organisatie zet steeds meer in op hoogwaardige recycling en experimenteert met nieuwe technieken, zoals kunstmatige intelligentie bij de inzameling van gft-afval. Daarnaast werkt ROVA samen met gemeenten en partners aan projecten voor , klimaatadaptatie en circulaire economie.

ROVA sloot het jaar af met een omzet van €121 miljoen en een nettoresultaat van €5,1 miljoen. Het bedrijf telt inmiddels 539 medewerkers.

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