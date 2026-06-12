Sponsoravond Marveldtoernooi vol Rots-trots

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De sponsoravond van het stond afgelopen donderdagavond in het teken van ondernemen, voetbal en vooral veel Grolse trots. In de sporthal van sportpark Den Elshof waren zo’n 600 aanwezigen getuige van een avond met Serdar Gözübüyük, Ynzo van Zanten en als afsluiter de broers Daan, Mats en Tiem Rots.

De drie Grolse broers kregen bij hun opkomst een warm applaus. Daan Rots is inmiddels vaste waarde bij FC Twente, Mats Rots maakte deze week de overstap naar TSG Hoffenheim en Tiem Rots speelt in het eerste elftal van s.v. Grol. Op de vraag van presentator Stef de Bont of zij hun voetbalcarrière ooit samen willen afsluiten in de hoofdmacht van Grol, klonk een volmondig “ja”.

Ook scheidsrechter Serdar Gözübüyük, die ooit ervaring opdeed op het , nam de aanwezigen mee in de wereld van topvoetbal, VAR-momenten en druk van buitenaf. Hij sprak met waardering over jeugdtoernooien als deze, waar jonge scheidsrechters belangrijke ervaring kunnen opdoen.

Ondernemer Ynzo van Zanten, bekend van Tony’s Chocolonely en Innocent Drinks, sprak over betekenisvol ondernemen. Hij noemde “de parel van de ” en omschreef het openen van Grolsch-beugelflessen in de zaal als “het geluid van ”.

De muzikale omlijsting werd verzorgd door de Achterhoekse countryzangeres Yara Beeks. Na afloop werd er nog lang nagepraat, gelachen en geproost. De sponsoravond vormde daarmee een sfeervolle opening van het Marveldtoernooi.

Meer informatie: Marveldtoernooi en s.v. Grol.

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