DOETINCHEM — Rozengaarde wil wereldrecord vestigen met 25 uur zwemmen op één dag

17 keer bekeken

Zwembad Rozengaarde in wil in oktober een bijzondere wereldrecordpoging doen. Tijdens de overgang van zomer- naar wintertijd proberen deelnemers op zaterdag 24 en zondag 25 oktober maar liefst 25 uur op één dag te zwemmen. De organisatie heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij Guinness World Records.

De recordpoging valt samen met de start van het jubileumjaar van Rozengaarde, dat in 2027 vijftig jaar bestaat. Onder het motto ‘All you Need is Rozengaarde’ worden het hele jubileumjaar activiteiten georganiseerd.

Vanaf 17 augustus kunnen deelnemers zich inschrijven voor de recordpoging. Er kan individueel, in teamverband of als bedrijf worden meegedaan. De organisatie hoopt niet alleen een bijzondere prestatie neer te zetten, maar ook geld op te halen voor Swim to Fight Cancer en Kanjers voor Kanjers.

Of de recordpoging daadwerkelijk als officieel Guinness World Record wordt erkend, is nog niet bekend. Volgens Sport-ID, de organisatie achter Rozengaarde, past de uitdaging in ieder geval ook binnen het eigen Sport-ID Book of Records, waarin inwoners uit de regio bijzondere sportieve prestaties kunnen vastleggen.

In het jubileumjaar 2027 staan daarnaast diverse activiteiten gepland. Volgens Sport-ID is Rozengaarde al vijftig jaar een plek waar generaties Doetinchemmers leren zwemmen, sporten en elkaar ontmoeten.

Meer informatie over de recordpoging en de inschrijving is te vinden via https://www.sport-id.nl.

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

