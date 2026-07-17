‘T WOOLD — Uienschillen kleuren linnen tijdens Vlasdag in ’t Woold

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Wat hebben uienschillen en een eeuwenoude vlasoven met elkaar gemeen? Bezoekers ontdekken het tijdens de Vlasdag op zondag 2 augustus bij de Vlasoven in ’t Woold. Dit jaar staat het verven van linnen met natuurlijke kleurstoffen centraal.

Vrijwilligers van Stichting Vlasoven te Veene laten zien hoe vroeger stoffen werden gekleurd, lang voordat chemische verf beschikbaar was. Daarbij worden onder meer uienschillen, kurkuma, eikenschors en andere natuurlijke materialen gebruikt. Bezoekers kunnen zelf ervaren welke kleuren deze kleurstoffen op linnen opleveren.

Tijdens de Vlasdag zijn ook demonstraties te zien van de traditionele verwerking van vlas tot linnen. Bezoekers kunnen zelf aan de slag met het hekelen en zwingelen van vlas. Vooraf worden de vlasstengels geroot, waarbij ze in een vochtige omgeving liggen zodat de vezels vrijkomen. Daarna worden de houtige delen verwijderd en blijft de vezel over die geschikt is om te spinnen en uiteindelijk tot linnen te weven.

Met de themadag wil de stichting laten zien hoe de vlasteelt en -verwerking vroeger in de streek plaatsvonden. Daarnaast werkt de organisatie aan plannen voor een educatieruimte, waar bezoekers het hele jaar door kennis kunnen maken met de geschiedenis van vlas en linnen.

De Vlasdag vindt plaats op zondag 2 augustus van 10.00 tot 16.00 uur bij de Vlasoven, in het bos tegenover Veenweg 1 in ’t Woold. De toegang is gratis. Meer informatie is te vinden op https://vlasoventeveene.nl.

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