Blauwe zone in centrum Zelhem na afronding werkzaamheden

ZELHEM – Wanneer eind 2026 de werkzaamheden aan de Smidsstraat en Magnoliaweg zijn afgerond, voert de gemeente Gemeente Bronckhorst een blauwe zone in het centrum van Zelhem in. Met de maatregel wil de gemeente de parkeerroulatie vergroten, zodat bezoekers en winkelend publiek beter gebruik kunnen maken van de beschikbare plaatsen.

In de blauwe zone geldt straks een maximale parkeerduur van twee uur, van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 18.00 uur. De zone wordt aangeduid met verkeersborden en blauwe belijning. Wie het niet eens is met het verkeersbesluit, kan binnen zes weken bezwaar indienen.

Tijdens het ontwerpproces van de Smidsstraat en Magnoliaweg gaven ondernemers aan dat voldoende parkeergelegenheid essentieel is voor het centrum. Daarom zijn extra parkeerplaatsen toegevoegd, onder meer op het aangekochte perceel aan de Magnoliaweg 2. Daar komen tijdelijk twaalf extra parkeerplaatsen.

Ondernemers spraken hun zorg uit dat een blauwe zone bezoekers zou kunnen afschrikken. De gemeente geeft aan dat hier geen onderzoeken naar bekend zijn, maar zegt de effecten serieus te nemen. Zowel de blauwe zone als de extra parkeerplaatsen worden na één jaar geëvalueerd. Daarbij wordt ook gekeken naar andere ontwikkelingen, zoals de herinrichting van de Markt en het woningbouwproject op de locatie van Het Witte Paard.

Voor inwoners en ondernemers zonder eigen parkeergelegenheid is een ontheffing mogelijk onder voorwaarden. In de eerste periode zet de gemeente vooral in op voorlichting, daarna volgen controles.

