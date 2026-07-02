LICHTENVOORDE — SpecialTV nieuwe mediapartner van Zwarte Cross

233 keer bekeken

De organisatie van de heeft een nieuwe officiële mediapartner gevonden in SpecialTV. Het televisie- en onlineplatform maakt producties met een team van mensen met een verstandelijke beperking en zal tijdens het festival reportages, interviews en sfeerbeelden verzorgen.

SpecialTV legt tijdens de editie van 2026 het festival vast met aandacht voor muziek, motorcross, theater en andere activiteiten op het terrein. Volgens woordvoerder Bob Kemper sluit de samenwerking goed aan bij de visie van de organisatie, waarin ruimte is voor iedereen.

Initiatiefnemer Willie Oosterhuis noemt de samenwerking een mooie kans om inclusie zichtbaar te maken. SpecialTV produceert onder meer talkshows, reportages, muziekprogramma’s, podcasts en aftermovies, waarbij de zogenoemde ‘Specials’ een centrale rol spelen.

De staat bekend om haar brede programmering met muziek, motorcross, theater, stunts en andere activiteiten. Het festival trok in 2025 ruim 270.000 bezoekers. Naast SpecialTV werkt de organisatie al samen met verschillende landelijke en regionale partners.

Met de nieuwe samenwerking wil de festivalorganisatie ook tijdens de komende editie bijzondere verhalen vanaf het festivalterrein in beeld brengen.

Meer informatie over het festival is te vinden op Zwarte Cross.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

