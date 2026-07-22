Stadhuis uit de steigers, warmtepomp blijft zichtbaar op het dak

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Het historische stadhuis aan de Markt in is uit de steigers. Woensdag zijn de laatste steigerdelen verwijderd, waardoor de gerestaureerde gevel weer volledig zichtbaar is. Daarmee is een belangrijke fase van de restauratie en verduurzaming van het monumentale pand afgerond.

De werkt sinds vorig jaar aan een ingrijpende verbouwing van het stadhuis. Het gebouw wordt verduurzaamd en aangepast voor toekomstig gebruik door de gemeente, de VVV en het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog. De werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat het energielabel verbetert van G naar minimaal B.

Nu de steigers zijn verdwenen, is ook de technische installatie op het dak goed zichtbaar. Het gaat om de warmtepompinstallatie die onderdeel uitmaakt van de verduurzaming van het monumentale pand. De zichtbaarheid daarvan leidde eerder tot vragen van inwoners en gemeenteraadsleden. Volgens de gemeente konden niet alle technische installaties binnen het gebouw worden ondergebracht en is daarom gekozen voor plaatsing op het dak. Rond de installatie is een omkasting aangebracht om geluidsoverlast te beperken. De gemeente liet eerder weten nog te bekijken of deze oplossing ook vanuit het straatbeeld passend is.

De werkzaamheden aan het stadhuis bevinden zich inmiddels in de afrondende fase. De verwachting is dat het gebouw in september weer in gebruik wordt genomen en dat ook de gemeenteraad terugkeert naar de historische raadszaal aan de Markt.

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