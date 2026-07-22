LOCHEM — Duo De Thuiskomst verzorgt zomeravondconcert in Gudulakerk Lochem

In de in verzorgt Duo De Thuiskomst op vrijdag 31 juli het vierde zomeravondconcert van dit seizoen van Stichting Gudula Cultureel. Het concert begint om 20.00 uur.

Duo De Thuiskomst bestaat uit violiste Quirine van Hoek en accordeonniste Ellen Zijm. Met de bijzondere combinatie van viool en accordeon brengen zij een afwisselend repertoire, variërend van tot thematische programma’s. Het duo speelt al samen sinds de middelbareschooltijd en trad de afgelopen jaren op tijdens onder meer het Grachtenfestival, festivals voor oude muziek en in zalen als TivoliVredenburg en het Concertgebouw.

Naast concerten was het duo regelmatig te horen op NPO Radio 4 en bracht het verschillende cd’s uit, waaronder De Thuiskomst in de vroege Barok en Tapas, De Thuiskomst in Spanje.

Het concert wordt georganiseerd door Stichting Gudula Cultureel en vindt plaats in de aan de Markt in . De toegang is gratis. Bezoekers kunnen na afloop een vrijwillige bijdrage geven.

Meer informatie is te vinden op Lochem Klassiek.