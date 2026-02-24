’t Buurtschap speelt familiedrama over landgoed en familieconflict

216 keer bekeken

SINDEREN – In Sinderen voert Toneelgezelschap ’t Buurtschap op 13, 14 en 19 maart het avondvullende toneelstuk “Weet u nog hoe de Lindebloesems geuren?” op. De voorstelling begint om 20.00 uur. Het stuk, geschreven door Anny Tangelder, speelt zich af in de jaren 1912 tot 1914. Centraal staat een familie die voor een ingrijpende keuze komt te staan rond een landgoed met een uitgestrekt bos. Moet het landgoed vooral geld opleveren of juist rust en natuur behouden? Die vraag zorgt voor spanningen binnen de familie.

De productie bestaat uit vier bedrijven en brengt een klassiek familiedrama met herkenbare menselijke trekjes. Discussies over belangen, meningen en persoonlijke zorgen zetten de onderlinge verhoudingen op scherp.

Met deze voorstelling brengt ’t Buurtschap opnieuw een eigen productie op de planken voor publiek uit Sinderen en omgeving.

Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via

👉 https://www.tbuurtschap.nl

