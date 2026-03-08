151 keer bekeken

De organisatie van het Internationaal Marveldtoernooi heeft de eerste vier deelnemers voor de 36e editie bekendgemaakt. Het internationale jeugdtoernooi wordt dit jaar gehouden van 12 tot en met 14 juni 2026 op sportpark Den Elshof, de thuisbasis van sv Grol aan de Oude Winterswijkseweg in Groenlo.

Onder de eerste bevestigde teams bevinden zich opnieuw enkele grote namen uit het internationale jeugdvoetbal. Zo is sv Grol voor de 34e keer van de partij, Ajax neemt voor de 28e keer deel, Bayer 04 Leverkusen komt voor de 17e keer naar Groenlo en Feyenoord staat voor de 31e keer op de deelnemerslijst.

Het Marveldtoernooi staat al jaren bekend als een van de grootste internationale jeugdtoernooien in Nederland. Elk jaar reizen talentvolle jeugdteams uit binnen- en buitenland af naar Groenlo om zich te meten met sterke tegenstanders en ervaring op te doen op internationaal niveau.

De komende periode maakt de organisatie stap voor stap meer deelnemende clubs bekend.

