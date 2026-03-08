144 keer bekeken

Filmhuis Winterswijk vertoont op maandag 24 maart 2026 de film The Last Viking van regisseur Thomas Anders Jensen. De zwart-komische film is die dag te zien om 16.00, 18.30 en 21.00 uur.

In de film spelen de Deense acteurs Nikolaj Lie Kaas en Mads Mikkelsen twee broers. De gewelddadige bankrover Anker komt na vijftien jaar gevangenisstraf vrij en wil weten waar zijn broer Manfred een koffer met miljoenen heeft verstopt. Volgens de afspraak ligt die ergens in het bos bij hun ouderlijk huis begraven, maar alleen Manfred kent de exacte plek.

Dat blijkt een probleem, want Manfred is geestelijk instabiel. Het ene moment denkt hij dat hij een Viking is, het andere moment dat hij John Lennon is. Om achter de locatie van het geld te komen, bedenken Anker en een ‘psychiater’ een opmerkelijke oplossing: ze proberen Manfred in zijn eigen fantasiewereld te helpen door hem te herenigen met de overige Beatles.

De film combineert stevige humor met serieuzere thema’s als identiteit en rouwverwerking. Volgens Filmhuis Winterswijk is The Last Viking een film voor liefhebbers van Riders of Justice, dat eerder ook in Winterswijk te zien was.

Filmhuis Winterswijk benadrukt daarnaast dat de voorstellingen voor iedereen toegankelijk zijn. Bezoekers hoeven dus geen donateur te zijn om een film te bezoeken.

Meer informatie en reserveren kan via het Filmhuis Winterswijk.

