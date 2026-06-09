LICHTENVOORDE — Talenten schitteren in hoofdpiste Outdoor Gelderland

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— Voor veel jonge ponyruiters was het dinsdagavond een avond om nooit te vergeten. In de hoofdpiste van reden de beste deelnemers van de Hendriks Omheining Talentencompetitie hun finale tijdens . Voor de jeugdige springruiters betekende dat niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook de kans om hun talent te tonen in dezelfde arena waar normaal internationale topsport wordt bedreven.

De Hendriks Omheining Talentencompetitie is bedoeld voor ruiters met C-, D- en E-pony’s. Via vier voorselectiewedstrijden konden deelnemers zich plaatsen voor de finale. Dat leverde dinsdagavond een sterk deelnemersveld op met spannende barrages en verrassende ontknopingen.

Bij de jongste deelnemers in de klasse C ging de overwinning naar Selin van Vliet met haar pony Enjoy. In een barrage met vijf combinaties bleef zij foutloos en zette zij met 22,96 seconden de snelste tijd neer. Philippe Hendriks eindigde met Jack Sparrows op de tweede plaats, gevolgd door Feline Smits met Paloma.

Ook in de klasse D/E 90 centimeter moest een barrage de beslissing brengen. Acht combinaties plaatsten zich voor de extra ronde. Lynn van den Brink bleek daarin met Secret Love de snelste en bleef Yara Dekker met Leyla en Dilayla Pruymboom met Panfu van de Bisschop voor.

In de klasse D/E 1.00 meter was opnieuw een barrage nodig. Daar ging de overwinning naar Milly Vos met Little Gun S. Yara Dekker wist opnieuw een podiumplaats te behalen en werd tweede met Nonstop van Isala. Nicole de Booij eindigde met Ringersheim’s Adine als derde.

Een van de opvallendste prestaties van de avond kwam op naam van Jayvin Gerritsen. Vorig jaar werd hij nog tweede in de 90 centimeter-rubriek van deze competitie. Dit jaar verscheen hij twee klassen hoger aan de start en wist hij met VG Clarissa NRW zelfs de winst in de klasse D/E 1.10 meter te pakken. Lynn van den Brink bevestigde haar goede vorm met een tweede plaats, terwijl Vivian Goes met Jackpot-P als derde eindigde.

De afsluitende rubriek over 1.20 meter bleek een flinke uitdaging. Geen enkele combinatie wist het parcours zonder fouten af te leggen. Uiteindelijk trok Charlène Baan met I. Easter Ivy HBL aan het langste eind. Daarmee sloot zij een succesvolle avond af, nadat zij eerder al net naast het podium was geëindigd in de 1.10 meter-rubriek.

Voor sponsor Jeroen Hendriks draaide de avond vooral om de ontwikkeling van jonge ruiters. Volgens hem biedt de competitie kinderen de kans om ervaring op te doen in een professionele omgeving. Dat zijn eigen zoon Philippe een tweede plaats behaalde in de klasse C maakte de avond extra bijzonder.

“De jeugd heeft de toekomst”, aldus Hendriks. “Als je ziet hoeveel plezier, ambitie en talent hier rondloopt, dan weet je dat de toekomst van de sport in goede handen is.”

Met volle tribunes, spannende wedstrijden en enthousiaste deelnemers bewees de finale opnieuw waarom de Hendriks Omheining Talentencompetitie inmiddels een vaste waarde is geworden binnen .

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