DOETINCHEM — Koor Zonder Grenzen neemt publiek mee op ‘Reis door Europa’

sluit op zondag 14 juni het voorjaarsproject Reis door Europa af met een koffieconcert in de Bizetzaal van in . Het concert begint om 11.00 uur en duurt ongeveer een uur.

Het koor brengt herkenbare liederen uit verschillende Europese landen, waaronder Volare, Bella Ciao, Edelweiss en Une Belle Histoire. De muziek wordt afgewisseld met filmbeelden van Achterhoekse filmmaker Jorn Snelting, die reisverhalen van koorleden in beeld bracht. Zo komen zang, herinneringen en ontmoeting samen in een toegankelijk programma voor jong en oud.

is een projectkoor voor mensen met een kwetsbaar geheugen, bijvoorbeeld door of Parkinson. Zij zingen samen met zogenoemde mantelzangers, ervaren zangers die het koor muzikaal ondersteunen. Het koor staat onder leiding van dirigent Esther Pelgrom. De begeleiding is in handen van pianisten Ingrid de Vries en Marcel Paalman en gitarist Casper de Vries.

Het project is ontstaan uit een samenwerking tussen en Lang Leve Kunst & Naoberschap van Cultuurbedrijf. Het wordt mede mogelijk gemaakt door het FNO Fonds Klein Geluk.

Kaarten kosten 6 euro, inclusief drankje, en zijn verkrijgbaar via Amphion.

