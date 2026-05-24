GIESBEEK — Techniekdag de Liemers laat jongeren techniek zelf ontdekken in Giesbeek

Jongeren van 8 tot en met 14 jaar kunnen op zaterdag 13 juni kennismaken met techniek tijdens de in . Op het terrein van InnoFields openen Royal Eijkelkamp en Living Lab Soil Valley hun deuren voor een dag vol activiteiten waarbij zelf doen centraal staat.

Bezoekers kunnen onder meer bouwen, programmeren, experimenteren en onderzoeken. Bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio verzorgen verschillende activiteiten om te laten zien hoe breed en innovatief techniek is en welke mogelijkheden er zijn voor een toekomst in de sector.

Volgens de organisatie trekt de jaarlijks duizenden bezoekers. Het evenement wil jongeren vooral enthousiast maken door techniek zelf te laten ervaren.

De Techniekdag vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur aan de Uitmeentsestraat 19 in . Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op Techniekdag De Liemers.

💡 Wist je dat Wist je dat veel techniekbedrijven steeds vaker jongeren al op basisschoolleeftijd kennis laten maken met techniek om toekomstige vakmensen enthousiast te maken?

