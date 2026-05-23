Alzheimer Trefpunt Lochem in gesprek over mantelzorg bij dementie
Het Alzheimer Trefpunt Lochem staat op vrijdag 12 juni in het teken van mantelzorg bij dementie. Tijdens de bijeenkomst vertelt een mantelzorger over zijn ervaringen met de zorg voor zijn vrouw, die al jaren dementie heeft en nog thuis woont met ondersteuning.
De bijeenkomst gaat in op de impact van dementie op mantelzorgers. Naast de veranderingen in gedrag en het ziekteproces komt ook aan bod welke uitdagingen mantelzorgers tegenkomen en hoe zij hiermee omgaan. Bezoekers krijgen gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.
Het Alzheimer Trefpunt vindt plaats van 10.30 tot 12.00 uur in het Stadshuus aan de Markt in Lochem. De inloop start om 10.00 uur. Aanmelden is niet nodig.
Meer informatie is te vinden via Alzheimer Nederland Oost-Gelderland.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in